O vice-presidente do sindicato dos motoristas diz ter um plano para evitar a greve dos motoristas de matérias perigosas, marcada para dia 12 de agosto. Pedro Pardal Henriques vai apresentar a proposta na reunião com o governo e ANTRAM (Associação Nacional de Transportes Públicos Rodoviários de Mercadorias) que convocou para esta segunda-feira, depois de ter a anuência do sindicato. Em entrevista ao Expresso, Pardal Henriques explicou a proposta: em vez do contrato colectivo de trabalho de apenas dois anos, propõe um de seis anos, com aumentos salariais de 50 euros a cada ano a partir de 2021.

Desta forma, os motoristas passariam de um salário-base de 700 euros em 2020 para mil euros 2025.

Em vez dos 900 euros em 2022 propostos pelo sindicato, os motoristas ficariam assim a receber 850 euros, mas todos ficariam a ganhar: os motoristas iam ganhar mais em 2025 e a ANTRAM não ficaria refém dos pedidos de aumentos dos motoristas no final de cada contrato de trabalho colectivo.

Os motoristas de matérias perigosas pediram nova reunião com o governo e a ANTRAM, mas a associação dos patrões recusa voltar a sentar-se à mesa das negociações enquanto a greve de dia 12 não for desconvocada.