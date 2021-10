A Goldman Sachs assinou um contrato de investimento de 200 milhões de euros com a Construtel Visabeira, uma empresa com sede em Portugal, que se encontra entre os principais players da Europa nos setores das telecomunicações e energia.

Num comunicado conjunto, divulgado nesta quarta-feira, as empresas adiantam que o investimento será utilizado para “acelerar o crescimento orgânico e inorgânico” da Constructel Visabeira, através de aquisições, “apoiando a estratégia de expansão” da multinacional portuguesa.

Em troca, a Goldman Sachs terá uma “participação minoritária” da Constructel Visabeira. Contactada pela TVI24, fonte do Grupo Visabeira acrescentou que a respetiva percentagem de ações adquiridas ainda não poderá ser revelada.

Com mais de 40 anos de experiência no mercado, e com presença em vários países da Europa, África e Estados Unidos, a multinacional portuguesa quer entrar numa nova fase de crescimento, e prevê que, até ao final deste ano, consiga atingir “um volume de negócios superior a 800 milhões de euros”.

A contínua migração para a tecnologia de fibra ótica, o foco acrescido das operadoras na implementação de redes 5G, soluções de IoT (internet of things), datacenters e a evolução das infraestruturas de rede de eletricidade e gás, impulsionarão a procura adicional dos serviços da Constructel Visabeira nos principais mercados-alvo”, pode ler-se no comunicado.

Neste sentido, a Constructel Visabeira “optou pela parceria de um investidor internacional de renome, mantendo a sua independência”.

Citado no comunicado, o diretor-executivo da multinacional, Nuno Terras Marques, explicou porque razão a Goldman Sachs é considerada o “parceiro ideal” para apoiar a Constructel Visabeira nesta trajetória de crescimento.

O alinhamento com os nossos objetivos estratégicos, a amplitude da sua plataforma internacional e a sua experiência no setor irá permitir-nos concretizar todo o nosso potencial”, salientou o responsável.

Por sua vez, a Goldman Sachs considera que “a Constructel Visabeira está na vanguarda das macrotendências da transição digital, bem como da atual modernização da infraestrutura energética e da aposta nas energias renováveis”.

A multinacional portuguesa, que emprega atualmente mais de 5.000 pessoas, atua na engenharia de redes de telecomunicações, nomeadamente na concepção, planeamento, projeto, instalação, construção e manutenção de redes fixas e móveis, além de redes de nova geração, infraestrutura de tecnologias de informação, Datacenters e soluções de IoT (internet of things) para cidades inteligentes.

A Constructel Visabeira opera ainda na engenharia, construção, instalação, operação e manutenção de infraestruturas de rede no sector da energia e energias renováveis.