A CP anunciou esta quarta-feira a supressão de vários comboios entre os dias 24 e 26 de dezembro, para “ajustar a oferta dos seus serviços à procura expectável”, e quem tiver comprado bilhete pode pedir reembolso ou revalidação.

No período de Natal, a CP - Comboios de Portugal vai ajustar a oferta dos seus serviços à procura expectável. Assim, entre os dias 24 e 26 de dezembro não se realizam alguns comboios em faixas horárias que registam, habitualmente, uma forte quebra de procura, por motivo dos festejos próprios desta época do ano”, lê-se num comunicado enviado pela transportadora ferroviária.

A CP esclareceu também que “os clientes que já tenham adquirido bilhete para viajar em comboios Alfa Pendular, Intercidades, InterRegionais ou Regionais que não se efetuam, podem pedir o reembolso no valor total do bilhete, ou a sua revalidação”.

Assim, na quinta-feira, véspera de Natal, há 10 comboios Alfa Pendular e Intercidades suprimidos (um deles apenas parcialmente), 14 no dia de Natal (um deles também só parcialmente) e quatro no dia 26.

As linhas do Douro, Minho, Norte, Beira Alta, Beira Baixa, Vouga, Oeste e Algarve terão também vários comboios Regionais e inter-regionais suprimidos, bem como as linhas urbanas de Lisboa e do Porto.

No dia de Natal, está ainda suprimido o comboio Celta, que faz a ligação ida e volta entre o Porto e Vigo, em Espanha.