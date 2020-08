A Sonaecom anunciou esta quarta-feira que chegou a acordo com a empresária angolana Isabel do Santos em promover as diligências necessárias à dissolução da ZOPT, empresa que detém uma participação de 52,15% da operadora de telecomunicações NOS.

Esta informação foi avançada esta quarta-feira, em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMMV), pela Sonaecom, que detém 50% do capital social da ZOPT, que por sua vez é titular de uma participação de 52,15% da NOS.

A Sonaecom torna assim "público que os acionistas da ZOPT (ou seja: a própria Sonaecom, a Unitel International Holdings, BV e a Kento Holding Limited) acordaram promover as diligências necessárias à dissolução da ZOPT, de modo a que os respetivos ativos, incluindo a participação na NOS, sejam repartidos proporcionalmente pelos acionistas da dita ZOPT".

Assim que for concretizada a referida partilha, "a NOS deixará de estar sob o controlo conjunto da Sonaecom e da engenheira Isabel dos Santos (enquanto acionista de controlo da Unitel International Holdings, BV e da Kento Holding Limited)", lê-se no comunicado.

A Sonaecom informa ainda ser sua intenção manter-se como acionista de referência da NOS, SGPS, SA e continuar a assegurar um quadro de estabilidade acionista favorável ao desenvolvimento do seu importante projeto empresarial no setor das telecomunicações", conclui.

Em 15 de junho, a Sonaecom tinha informado que o Tribunal Central de Instrução Criminal de Lisboa tinha autorizado a ZOPT a exercer os direitos de voto correspondentes, depois de metade ter sido preventivamente arrestado, na sequência da publicação de notícias sobre esquemas alegadamente fraudulentos que envolvem a empresária angolana Isabel dos Santos.

A ZOPT é detida em 50% pela Sonaecom e a restante metade por Isabel dos Santos.