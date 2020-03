O grupo Lusíadas Saúde vai distribuir um milhão de euros pelos seus profissionais de saúde que estão a prestar cuidados no âmbito da pandemia causada pela Covid-19, foi esta quarta-feira anunciado.

Segundo um comunicado interno assinado pelo presidente do Conselho de Administração, Vasco Antunes Pereira, a que a agência Lusa teve acesso, "a Lusíadas Saúde decidiu atribuir uma verba adicional de um milhão de euros a distribuir por todos os profissionais de saúde que direta e ativamente irão prestar cuidados neste contexto de pandemia".

Na mensagem dirigida aos colaboradores, é referido ainda que o grupo esteve reunido com a Direção-Geral da Saúde, tendo ficado decidido que serão disponibilizadas 231 camas de internamento, 54 ventiladores e as respetivas equipas de saúde necessárias no Hospital Lusíadas Albufeira, Clínica de Santo António e uma parte específica do Hospital Lusíadas Porto, com "todos os meios humanos e físicos totalmente disponíveis para diagnóstico e tratamento de doentes” infetados com o novo coronavírus.

As restantes unidades do grupo, em que se inclui também o Hospital Lusíadas Porto, estarão focadas e disponíveis para atendimento às necessidades gerais da população e, em caso de suspeita de doentes infetados com coronavírus (Covid-19), os mesmos serão imediatamente reencaminhados para as três unidades do grupo disponíveis para o efeito, ou, se necessário, para outra unidade do Serviço Nacional de Saúde”, acrescenta.

Em Portugal, estão confirmados 448 casos de infeção, segundo os mais recentes dados da Direção-Geral da Saúde.