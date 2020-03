As medidas de confinamento aplicadas devido à pandemia da covid-19 durante um mês representam uma perda de dois pontos percentuais no Produto Interno Bruto (PIB) em 2020, anunciou hoje a OCDE.

A Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE) adianta num comunicado hoje divulgado que as medidas de confinamento resultantes da pandemia da covid-19 se traduzem numa redução da atividade de até um terço nas grandes economias do mundo.

No comunicado, a OCDE adverte que muitas economias entrarão em recessão, algo "inevitável" porque é preciso lutar contra a pandemia e ao mesmo tempo fazer o necessário para que a atividade arranque o quanto antes.

Estas previsões foram apresentadas pelo secretário-geral da OCDE, Ángel Gurría, aos líderes do G20 na cimeira virtual de quinta-feira, onde insistiu que fazem falta mais ações para absorver o choque económico e uma resposta mais coordenada dos Governos para salvaguardar as pessoas e as empresas, que sairão "muito fragilizadas" da crise.