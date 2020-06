A seguradora Coface anunciou hoje que fechou um acordo com o Estado português para garantir uma linha de apoio às exportações para os países da OCDE, efetuadas entre 1 de junho e 31 de dezembro deste ano.

A Coface, uma das quatro seguradoras de crédito e caução a operar em Portugal, “subscreveu o acordo com o Estado português”, que garantirá "uma linha de apoio às exportações" para os países da Organização para o Comércio e Desenvolvimento Económico (OCDE), refere a seguradora em comunicado.

Segundo o acordo, quando os limites atribuídos pela Coface “forem inferiores à totalidade da garantia solicitada pelos seus segurados, estes poderão beneficiar de uma cobertura adicional garantida pelo Estado”, para as suas operações de exportação para clientes localizados em países da OCDE.

O valor da garantia estatal [será] indexado ao risco assumido pela Coface, com o limite por operação a variar em função do risco de crédito do comprador”, lê-se no comunicado.