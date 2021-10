A Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE) anunciou esta sexta-feira que 136 dos 140 países-membros chegaram a um acordo para taxar as multinacionais em 15%, numa medida há muito pedida por vários agentes económicos, e que vai mudar a atuação de empresas como o Facebook, a Apple ou a Tesla.

BREAKING NEWS:

136 out of 140 #OECD/#G20 Inclusive Framework members join the deal to reform our international tax system to make it fairer and work better in a digitalised, globalised world economy, including:

- All G20 countries ✅

- All EU countries ✅

- All OECD countries ✅