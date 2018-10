Mariana Mortágua acredita que o Orçamento do Estado, para 2019, não é eleitoralista e que respeita as políticas económicas, que resultaram em resultados positivos para a economia nacional. Esta ideia foi defendida pelos representantes do PS, Rocha Andrade, e do PCP António FIlipe.

Só não há acordo sobre como o PSD e o CDS podiam fazer crescer mais o país", defendeu Mariana Mortágua

Já o PSD, representado por Leitão Amaro, critica um Orçamento que não reduz a carga fiscal. O deputado social-democrata considera que o Estado nunca, na história, teve uma receita tão elevada com impostos.

A ideia do deputado do PSD é corroborada por Cecília Amaro, do CDS. A deputada realçou o ISP (imposto sobre os produtos petrolíferos) como um dos impostos que devia ter sido alterado na proposta do Orçamento do Estado.