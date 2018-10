O ministro das Finanças, Mário Centeno, vai estar esta noite no Jornal das 8 da TVI para explicar as medidas que constam do Orçamento do Estado para 2019.

Na TVI24, após a entrevista a Centeno, Bagão Félix, ex-ministro das Finanças, vai analisar opções do Governo de António Costa para o próximo ano.

Em estúdio, também para comentar o Orçamento vão estar Rocha Andrade, Mariana Mortágua, António Filipe, Leitão Amaro e Cecília Meireles.