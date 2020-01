O ministro das Finanças, Mário Centeno, está hoje no Parlamento, a apresentar a proposta de Orçamento do Estado para 2020 (OE2020). No discurso inicial voltou ao tem das "contas certas" e da responsabilidade e acabou por deixar um recado claro aos restantes partidos:

Quem desafia o caminho da responsabilidade tem de dizer quais as despesas que quer cortar ou quais os impostos que quer subir ou ambos. A estabilidade e confiança dos portugueses não pode ser sacrificada pela tentativa de ganho político imediato", diz.

Antes o responsável que começar pela análise do passado que "sem uma compreensão clara do que significa o cumprimento dos compromissos assumidos na legislatura anterior, não podemos entender o Orçamento de consolidação das conquistas e da confiança no futuro que hoje aqui apresentamos. Trouxemos a credibilidade às contas públicas portuguesas. E ela veio para ficar. Sem retificativos, sem faltar aos portugueses. Essa é uma experiência que queremos repetir", assegurou Centeno.

O governante frisou ainda que "o sucesso da economia portuguesa é verificável em todos os indicadores", mas destacou, "a melhoria da posição relativa da economia portuguesa: o esmagamento do diferencial das taxas de juro face aos nossos parceiros europeus."

E continuou Centeno: "atingimos o saldo equilibrado com a responsabilidade de quem sabe que não pode dar passos maiores do que a perna.

Não subimos impostos."

Enquanto no resto da área do euro nos últimos quatro anos a receita fiscal em percentagem do PIB subiu 0,5 pontos percentuais, em Portugal caiu 0,2 pontos percentuais! Mais um fator de competitividade da economia portuguesa. E em 2020 vai voltar a acontecer. Estamos a reforçar o SNS. Pela primeira vez na história da nossa democracia, reforçámos o SNS em mais de 4,6 mil milhões de euros sem pôr em causa o equilíbrio das contas públicas. Com conta, peso e medida", voltou a marcar.

No contra ataque saiu o PSD, pela voz do deputado Afonso Oliveira a questionar os números de “ficção” apresentados por Centeno, lembrando ainda os alertas da Unidade Técnica de Apoio Orçamental (UTAO) sobre informação insuficiente quanto aos valores que vão ser cativados e uma suposta folga que não aparece no cálculo final do excedente de 0,2% do Produto Interno Bruto (PIB).

Na resposta, o tutor das Finanças, volta aos impostos: "Quais são os impostos que vão subir em 2020?". E não resiste a lançar uma farpa a Rui Rio, recordando os anos do social democrata à frente da Câmara Municipal do Porto e os orçamentos camarários, nem sempre fieis às estimativas.

Bloco diz que subfinanciamento da Saúde mantém-se

Mariana Mortágua, do Bloco que Esquerda entra a matar, concretamente para dizer que o subfinanciamento da Saúde se mantém.

"Este OE vive à conta de medidas negociadas e provadas na anterior legislatura e ainda produzem alguns efeitos agora", afirma.

"O seu sucesso é um problema para o país", acrescenta, dizendo que "o excedente é um rolo compressor que passa a ferro os restantes ministros deste governo”, já que os coloca na situação de terem de gerir as despesas dos seus ministérios com muito menos verba do que aquilo que precisam.

Após a intervenção de Mariana Mortágua, o ministro começa a resposta muito hesitante, para dizer que a "boa gestão o SNS é uma exigência e em 2020 um repto ainda maior."

Mariana Mortágua também quis respostas sobre a análise da UTAO à proposta de OE2020. É que segundo o Jornal de Negócios, o excedente para 2020 previsto pelo ministro das Finanças pode estar subavaliado em 255 milhões de euros, porque há um conjunto de receitas que advêm de valorizações remuneratórias dos funcionários públicos que não foram consideradas.

"A UTAO coloca dúvida totalmente ilegítima", diz o responsável, na resposta à deputada do Bloco.