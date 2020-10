O ministro do Estado e das Finanças, João Leão, entregou a proposta do Orçamento do Estado para 2021, na Assembleia da República, às 20:58 desta segunda-feira.

A apresentação será feita na terça-feira de manhã, às 09:00, e vai ser conduzida pelo ministro das Finanças, acompanhado pela a sua equipa de secretários de Estado: Cláudia Joaquim, João Nuno Mendes e António Mendonça Mendes. Inicialmente, estava previsto que a apresentação do OE2021 se realizasse esta segunda-feira.

As medidas são muitas e pode consultá-las no documento abaixo.

Proposta do Orçamento do Estado para 2021 by TVI24 on Scribd