O Parlamento aprovou esta quinta-feira o Orçamento do Estado para 2021, com os votos a favor do PS.

Contra a proposta votaram o Bloco de Esquerda, o PSD, o CDS, o Chega e a Iniciativa Liberal.

Entre os que se abstiveram estão o PCP, PAN, PEV, deputada não inscrita Cristina Rodrigues (ex-PAN) e deputada não inscrita Joacine Katar Moreira.