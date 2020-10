O primeiro-ministro afirmou esta terça-feira na Assembleia da República que a votação da proposta de Orçamento na generalidade é a "da clarificação política".

Sem fazer referência ao Bloco de Esquerda, partido que já anunciou o seu voto contra no Orçamento do Estado para o próximo ano, António Costa diz que este é um documento que "dá continuidade" ao caminho traçado já há cinco e reforça que "a crise não se enfrenta com austeridade".

A posição do PS é clara e totalmente coerente com as opções assumidas nestes cinco anos de governação. As posições do PCP, do PAN, do PEV, das deputadas Joacine Katar Moreira e Cristina Rodrigues são também muito claras e mostram que há quem não desista de encontrar soluções para a crise que enfrentamos. Iremos continuar a trabalhar com humildade democrática, seriedade e espírito de compromisso para em sede de especialidade melhorarmos, com os seus contributos, a proposta que apresentamos", prosseguiu.