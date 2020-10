A proposta do Governo do Orçamento do Estado para 2021 foi, esta quarta-feira, aprovada na generalidade, na Assembleia da República.

Documento foi aprovado com os votos a favor do PS e as abstenções do PCP, PAN, PEV e das deputadas não inscritas Joacine Katar Moreira (ex-Livre) e Cristina Rodrigues (ex-PAN). PSD, BE, CDS-PP, Chega e Iniciativa Liberal votaram contra.

Segue-se agora o debate na especialidade a partir de quinta-feira, devendo as propostas de alteração entrar até ao dia 13 de novembro. O documento será sujeito a votação final global no dia 26 de novembro.

