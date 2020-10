O presidente do PSD anunciou esta quarta-feira que o partido vai votar contra o Orçamento do Estado para 2021. Nas jornadas parlamentares do partido, Rui Rio referiu-se ao documento como uma proposta que "não é realista".

O líder do partido continuou a intervenção, dizendo que esse é “o único voto coerente” e porque outra votação nem sequer “evitaria uma crise política”.