O Ministério do Trabalho e da Segurança Social vai ter, em 2019, um orçamento de quase 21 mil milhões de euros, mais 4,9% do que na execução estimada para 2018, com a maior parte da despesa direcionada para o subsetor Estado.

De acordo com o relatório que acompanha o Orçamento do Estado para 2019 (OE2019), a despesa total consolidada do programa Trabalho, Solidariedade e Segurança prevista para o próximo ano é de 20.966,3 milhões de euros.

Dentro deste valor, uma grande fatia é justificada com a despesa prevista para o subsetor Estado, para o qual estão previstos 14.111,3 milhões de euros.

Uma despesa que é “sobretudo justificada pelas transferências do Orçamento do Estado no âmbito da Lei de Bases do Sistema de Segurança Social e pela comparticipação do Estado para assegurar o equilíbrio financeiro da Caixa geral de Aposentações (CGA)”.

Por outro lado, explica que o valor de 67,9 milhões de euros dentro da cobertura com receita consignada tem a ver sobretudo com despesa de pessoal na Autoridade para as Condições de Trabalho, nomeadamente contratação de inspetores, na Comissão Nacional de Promoção dos Direitos das Crianças e Proteção das Crianças e Jovens, bem como com o Instituto Nacional para a Reabilitação.

A despesa com serviços e fundos autónomos (SFA) do Programa Trabalho, Solidariedade e Segurança Social é de 10.962,7 milhões de euros e respeita ao Instituto do Emprego e Formação Profissional, Caixa Geral de Aposentações e ao Fundo de Reestruturação do Setor Solidário.

Já as Entidades Públicas Reclassificadas (EPR) que integram este programa – Casa Pia de Lisboa, Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, Centros de Formação Profissional e Cooperativa António Sérgio para a Economia Social – vão ter direito a 484,1 milhões de euros.

Dentro da estrutura da despesa, 89,9% diz respeito a transferências com destino ao orçamento da Segurança Social e da CGA.

Na estrutura de distribuição da despesa por medidas, a segurança social e a ação social representam 95,9% da despesa.