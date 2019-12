A ministra da Modernização do Estado e Administração Pública vai reunir-se na próxima semana, nos dias 9 e 11, com os sindicatos que representam os trabalhadores da Função Pública sobre a proposta de Orçamento do Estado para 2020 (OE2020).

“Confirmamos que as reuniões com os sindicatos são nos dias 9 e 11 sobre o Orçamento do Estado”, confirmou à Lusa fonte oficial do Ministério da Modernização do Estado e Administração Pública.

A informação foi avançada pelo jornal ‘online’ Eco, que adiantou que a ministra Alexandra Leitão enviou, esta segunda-feira, uma convocatória aos sindicatos para reuniões na próxima semana, destinada a debater as medidas que constarão no Orçamento do Estado para o próximo ano relativas à Função Pública.

A 7 de novembro, as estruturas sindicais da administração pública exigiram que o Governo iniciasse "rapidamente", antes da apresentação da proposta do Orçamento do Estado para 2020, a negociação sobre matérias com impacto orçamental, como a atualização salarial dos trabalhadores do Estado.

Naquele dia, a ministra da Modernização do Estado e da Administração Pública, Alexandra Leitão, recebeu no edifício da Presidência do Conselho de Ministros, em Lisboa, os dirigentes da Frente Comum de Sindicatos da Administração Pública, da CGTP, a Federação de Sindicatos da Administração Pública (Fesap) e a Frente Sindical que inclui o Sindicato dos Quadros Técnicos do Estado (STE), ambas da UGT.

O Governo tem apontado 16 de dezembro como “data indicativa” de entrega da proposta do Orçamento do Estado para 2020 no parlamento.