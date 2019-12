O vice-presidente da bancada socialista João Paulo Correia apelou esta quinta-feira à "responsabilidade" de PSD e CDS-PP na futura apresentação de propostas de alteração na especialidade ao Orçamento do Estado para 2020 (OE2020).

O deputado do PS falava aos jornalistas nos passos perdidos do parlamento, após reunião do seu grupo parlamentar, que contou com o ministro das Finanças, Mário Centeno, e sugeriu mesmo que os sociais-democratas possam vir a tentar "sabotar" o documento do Governo.

Esperamos que, agora, na especialidade, haja também responsabilidade. Ouvimos o PSD dizer, de manhã, que quer descida de impostos, apesar de os portugueses pagarem hoje menos mil milhões de euros em IRS do que pagavam em 2015, no tempo do PSD/CDS. O PSD, hoje, pede baixa de impostos e, à tarde, vem pedir aumento do investimento público. O que não compreendemos é como o PSD quer fazer esse milagre: descer a receita fiscal e subir a despesa orçamental", disse.

Segundo João Paulo Correia, "ou há muita irresponsabilidade na apresentação destas propostas, talvez pelo momento interno do PSD, ou o PSD está interessado em sabotar o OE2020".

Apelamos à responsabilidade daqueles que vão apresentar propostas de alteração para que não provoquem desequilíbrios orçamentais que mudem radicalmente este que é um grande orçamento para o nosso país e para os portugueses", afirmou.

O deputado socialista disse ser incompreensível "como é que PSD e CDS conseguem apresentar estas propostas sem a responsabilidade do equilíbrio orçamental porque se muitas forem aprovadas, mudam a face do orçamento apresentado na Assembleia da República".

"O PSD tem dificuldades, neste momento, de encontrar o norte naquilo que é a sua conduta parlamentar e tira do armário alguns fantasmas que são falsas questões", acrescentou quando questionado sobre as críticas dos sociais-democratas ao excesso de cativações previstas no documento.