O Governo vai alocar recursos para a construção de cinco novos hospitais. As contas vêm referidas na proposta de Orçamento do Estado para 2022, e são referentes a um novo hospital em Lisboa Oriental, um hospital na Madeira, um outro no Alentejo, uma na proximidade do Seixal e outro na proximidade de Sintra. Destes, só o da Madeira ainda não tem data prevista para início de projeto.

Até 2023, iniciar-se-á a construção de novos hospitais centrais ou de proximidade, designadamente Lisboa Oriental, Seixal, Sintra ou Alentejo que se encontra em diferentes fases de maturação”, adianta o relatório da proposta de Orçamento de Estado para 2022 entregue na segunda-feira na Assembleia da República.

Ao todo, e nestes cinco investimentos, o Estado vai investir 226 milhões de euros na construção destas infraestruturas. Ao todo, em despesas na área hospitalar vão ser investidos 251 milhões de euros em 2022, 10 dos quais em Setúbal (hospital que tem dado polémica) e 15 no IPO de Coimbra.

O Governo propôs, no Orçamento do Estado para 2022, um aumento de cerca de 700 milhões de euros para o reforço da capacidade do Serviço Nacional de Saúde (SNS).

De acordo com o documento, entregue esta segunda-feira no Parlamento, este aumento do orçamento tem em vista "recuperar rapidamente a atividade assistencial, através da contratação adicional de profissionais de saúde e do ganho de autonomia dos serviços de saúde para contratarem profissionais em falta".

Em declarações aos jornalistas no Parlamento, o ministro das Finanças, João Leão, adiantou que este "é um orçamento que aposta nos serviços, em particular no Serviço Nacional de Saúde, em torná-lo mais forte e mais resiliente, aumentando a verba do Orçamento do Estado para o SNS com mais 700 milhões de euros no próximo ano”,

Depois de considerar que este “é o orçamento do investimento”, uma vez que a proposta do executivo é centrada “na recuperação económica e social do país”, o ministro das Finanças destacou ainda que este é um documento “centrado nas preocupações com as classes médias e com os mais jovens”.