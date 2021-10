António Costa voltou a defender que a ideia de uma crise política é “irracional”, afirmando que é preciso “razoabilidade, bom senso e sentido de equilíbrio” nas discussões do Orçamento do Estado para 2022

Se cada um começa a traçar linhas vermelhas não vamos a lado nenhum” considerou o líder do Governo, à margem da homenagem a Aristides de Sousa Mendes, que decorreu no Panteão Nacional.

Costa reforçou a importância de o país ter um “bom Orçamento”, e garante que o executivo está “de consciência tranquila”, pois o documento proposto “responde àquilo que são as necessidades do país”.

O primeiro-ministro revelou, também, que irá estar presente nas reuniões desta terça-feira com Bloco de Esquerda e PCP.

Percebemos que há partidos que, ao mesmo tempo que negoceiam o Orçamento, negoceiam outras matérias. O Governo tem toda a abertura para que assim seja", adiantou.

Sobre a crise dos combustíveis, António Costa assegurou que não é um problema exclusivo dos portugueses, mas sim “da Europa e do Mundo em geral”.

O primeiro-ministro apontou para as duas iniciativas do Governo para fazer face ao aumento dos preços: a proposta de lei submetida à Assembleia da República sobre “o controlo das margens de lucro” e, também a devolução em ISP do excedente ganho pelo Estado com o IVA.