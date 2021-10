O PAN anunciou que continua aberto ao diálogo, mas sublinha que será preciso “uma aproximação concreta do Governo” às propostas do partido para o Orçamento do Estado para 2022.

Em entrevista à TVI, após a reunião com o secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares, Inês de Sousa Real, deputada do PAN, reconheceu o esforço de parte a parte para “convergir em algumas matérias", mas sublinhou que isso “não chega”.

O PAN quer medidas concretas para o investimento que é preciso fazer em matéria de retoma social e económica, valorização das carreiras, transição energética, proteção ambiental e proteção animal”, afirmou a deputada.

Inês de Sousa Real garantiu que vão continuar as negociações “nos próximos dias”, estando já agendada para quarta-feira uma reunião com o primeiro-ministro.

Esta terça-feira, é a vez de Bloco de Esquerda e PCP se reunirem com o executivo de António Costa.