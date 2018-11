O Partido Ecologista "Os Verdes" e o Governo acordaram , esta sexta-feira, um reforço de 1,2 milhões de euros para a Direção-Geral das Artes (DGArtes), no âmbito da discussão na especialidade do Orçamento do Estado para 2019.

Segundo disse à Lusa fonte dirigente do PEV, o valor inicialmente previsto para apoio a projetos por parte da DGArtes passou assim de um total de 26.019.423 euros para 27.219.423 euros.

A DGArtes é o serviço central da administração direta do Estado, tutelado pelo Secretário de Estado da Cultura.

Coordena e executa as políticas de apoio às artes, qualificando e valorizando a criação artística e garantindo a sua universalidade, através de medidas de apoio para profissionais e projetos das artes do espetáculo e das artes visuais ou de cruzamento disciplinar.

O PEV e o executivo socialista chegaram ainda a entendimento para estender às bicicletas elétricas o "incentivo à introdução no consumo de veículos de baixas emissões", uma iniciativa também defendida pelo PAN, ficando por definir o seu valor, que deverá ser proporcional às outras modalidades já inscritas no OE2019.

Até agora, com este mecanismo, o Estado avançava com o reembolso de 2.250 euros na compra de qualquer carro elétrico e de 20% do valor comercial dos motociclos até um limite máximo de 400 euros.