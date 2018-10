O prazo limite é a meia-noite e dê por onde der a proposta de Orçamento do Estado para 2019 terá de ser entregue pelo Governo na Assembleia da República. Porém, e ao contrário do que é habitual, a conferência de imprensa com o ministro das Finanças só acontecerá esta terça-feira, tudo indica que ao início da manhã.

O Governo aprovou, no sábado passado, a proposta de Orçamento do Estado para 2019, o relatório e as Grandes Opções do Plano e o Quadro Plurianual de Programação Orçamental.

Na passada terça-feira, ao abrigo do estatuto da oposição, o ministro das Finanças, Mário Centeno, recebeu os partidos com representação parlamentar e comunicou-lhes o cenário macroeconómico previsto pelo Governo para o próximo ano.

A proposta do Governo de Orçamento do Estado prevê em 2019 um crescimento de 2,2%, um défice de 0,2%, um desemprego de 6,3% e uma redução da dívida pública para 117% do Produto Interno Bruto.

Na Assembleia da República, a proposta orçamental do Governo será discutida e votada na generalidade nos próximos dias 29 e 30. A votação final global está agendada para 29 de novembro.