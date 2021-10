A conferência de imprensa de apresentação do Orçamento do Estado para 2022 (OE2022) irá decorrer na terça-feira às 09:00, divulgou o gabinete do ministro João Leão.

O documento tem ainda de ser entregue na Assembleia da República esta segunda-feira, um momento que ainda não tem hora marcada para acontecer, disse fonte das Finanças.

O primeiro processo de discussão do OE2022 durará entre os dias 22 e 27 de outubro, dia em que será feita a votação do documento na generalidade.

No dia seguinte, e em caso de aprovação na generalidade do documento, começará a especialidade do OE2022, com diversas audições dos diferentes ministros e entidades no parlamento, uma fase que durará cerca de um mês.

Os partidos terão até 12 de novembro para entregar as suas propostas de alteração ao documento do Governo, e a votação final global está agendada para 25 do mesmo mês.