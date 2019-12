O Parlamento conta gastar mais de 88 milhões de euros no próximo ano. O Orçamento engloba salários de deputados, funcionários, custos de manutenção e investimentos. Apesar de prever algumas despesas extra, é mais baixo do que foi em 2019.

Ao todo são menos 5 milhões de euros do que no ano anterior. Dos 88 milhões de euros previstos para este Orçamento do Estado, 18,4 milhões estão destinados a despesas com funcionários, entre subsídios e salários.

Já os deputados vão custar 18,2 milhões de euros aos cofres do Estado. Feitas as contas, com ajudas de custo incluídas, cada deputado custará aos contribuintes 79 mil euros. Há ainda uma verba de 130 mil euros prevista para os ex-deputados que, nesta legislatura, ou ficaram fora das listas ou falharam a eleição.

O valor deste ano é mais baixo devido ao corte de 5,5 milhões de euros na dotação provisional, ou seja, a verba reservada para fazer face a despesas imprevistas e inadiáveis. O dinheiro para investimentos também sofreu um corte, neste caso de 3,3 milhões de euros.