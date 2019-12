Os jovens dos 18 aos 26 anos que entrem no mercado laboral depois de concluírem o secundário ou o ensino superior vão ter um incentivo fiscal no IRS, pagando menos imposto nos três primeiros anos de trabalho. A medida consta da proposta de Orçamento do Estado 20202 (OE2020) hoje entregue no Parlamento. Para isso, terão de comprovar ao fisco que reúnem as condições previstas na lei.

A EY fez uma simulações para a TVI, para ver que valores estão em causa, tendo em conta que a medida de isenção se aplica a 30% do rendimento no primeiro ano, a 20% do rendimento no segundo e a 10% do terceiro. Quem começar a trabalhar em 2020 já será abrangido por este novo incentivo.

CENÁRIO A: Rendimento mensal 1.000€ Tendo em conta um rendimento mensal de 1.000 euros, neste cenário, o trabalhador pagará menos 758,73 euros do que pagaria, sem a medida.

2019 2020 2021 2022 Remuneração Base Bruta 14.000,00 € 14.000,00 € 14.000,00 € 14.000,00 € Dedução Específica 4.104,00 € 4.104,00 € 4.104,00 € 4.104,00 € Rendimento Coletável para determinação da taxa 9.896,00 € 9.896,00 € 9.896,00 € 9.896,00 € Parcela Isenta 0,00 € 3.291,08 € 2.194,05 € 1.097,03 € Taxa marginal a aplicar 23% 23% 23% 23% Rendimento Coletável 9.896,00 € 6.604,93 € 7.701,95 € 8.798,98 € Colecta Bruta 1.673,35 € 914,61 € 1.166,93 € 1.419,24 € Variação em relação a 2019 - (758,73) € (506,42) € (254,10) €

CENÁRIO B: Rendimento mensal 1.125€

2019 2020 2021 2022 Remuneração Base Bruta 17.500,00 € 17.500,00 € 17.500,00 € 17.500,00 € Dedução Específica 4.104,00 € 4.104,00 € 4.104,00 € 4.104,00 € Rendimento Coletável para determinação da taxa 13.396,00 € 13.396,00 € 13.396,00 € 13.396,00 € Parcela Isenta 0,00 € 3.291,08 € 2.194,05 € 1.097,03 € Taxa marginal a aplicar 28,5% 28,5% 28,5% 28,5% Rendimento Coletável 13.396,00 € 10.104,93 € 11.201,95 € 12.298,98 € Colecta Bruta 2.626,63 € 1.685,12 € 1.997,78 € 2.310,43 € Variação em relação a 2019 - (941,51) € (628,85) € (316,20) €

CENÁRIO C: Rendimento mensal 1.500€

2019 2020 2021 2022 Remuneração Base Bruta 21.000,00 € 21.000,00 € 21.000,00 € 21.000,00 € Dedução Específica 4.104,00 € 4.104,00 € 4.104,00 € 4.104,00 € Rendimento Coletável para determinação da taxa 16.896,00 € 16.896,00 € 16.896,00 € 16.896,00 € Parcela Isenta 0,00 € 3.291,08 € 2.194,00 € 1.097,00 € Taxa marginal a aplicar 28,5% 28,5% 28,5% 28,5% Rendimento Coletável 16.896,00 € 13.604,93 € 14.702,00 € 15.799,00 € Colecta Bruta 3.624,13 € 2.682,62 € 2.995,29 € 3.307,94 € Variação em relação a 2019 - (941,51) € (628,84) € (316,19) €

CENÁRIO D: Rendimento mensal 1.750€

2019 2020 2021 2022 Remuneração Base Bruta 24.500,00 € 24.500,00 € 24.500,00 € 24.500,00 € Dedução Específica 4.104,00 € 4.104,00 € 4.104,00 € 4.104,00 € Rendimento Coletável para determinação da taxa 20.396,00 € 20.396,00 € 20.396,00 € 20.396,00 € Parcela Isenta 0,00 € 3.291,08 € 2.194,05 € 1.097,03 € Taxa marginal a aplicar 35% 35% 35% 35% Rendimento Coletável 20.396,00 € 17.104,93 € 18.201,95 € 19.298,98 € Colecta Bruta 4.630,40 € 3.471,01 € 3.854,97 € 4.238,93 € Variação em relação a 2019 - (1.159,39) € (775,43) € (391,47) €