O ministério do trabalho espanhol está a estudar a possibilidade de reduzir a semana de trabalho para quatro dias, avança o jornal El Economista.

Embora ainda não existam pormenores sobre esta intenção, a proposta faz parte da lista de medidas do Executivo para o próximo ano.

O secretário-geral do Podemos, Pablo Iglesias, diz que o Governo não descartou a possibilidade de se aplicarem as 32 horas semanais e vê a medida com bons olhos.

Poderia, sem dúvida, favorecer a criação de empregos”, referiu o líder.

A ministra do trabalho, Yolanda Diaz já tinha afirmado que “o tempo de trabalho exige uma nova conceção”. Entre outros temas em cima da mesa, estão as horas extra e a conciliação do trabalho com a vida pessoal.

Tenho de respeitar a competência de cada ministro, e sei que eles a estudarão”, adiantou Pablo Iglesias.

De acordo com a proposta do Más País, encurtar a semana para quatro dias de trabalho não deverá contemplar uma redução de salário dos trabalhadores.

Caso a medida avance, ainda não se sabe quando será implementada.