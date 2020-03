As associações dos inquilinos Lisbonenses, dos inquilinos e condóminos do Norte e de Setúbal pediram esta segunda-feira ao Governo a adoção de medidas excecionais perante a Covid-19, como a extensão do período de pagamento de rendas.

Numa carta aberta enviada ao primeiro-ministro, António Costa, a Associação dos Inquilinos Lisbonenses (AIL), a Associação dos Inquilinos e Condóminos do Norte e a Inquiset – cooperativa de inquilinos de Setúbal pediram ao Governo “a extensão do período de pagamento das rendas” até ao dia 15 de cada mês, durante o estado de emergência.

Por outro lado, as associações defendem que, nos casos de redução de rendimentos dos inquilinos habitacionais, seja aplicada uma redução de igual percentagem nas respetivas rendas, “sendo o diferencial subsidiado pela Segurança Social diretamente ao senhorio”, bem como que o subsídio ou isenção de IRS seja concedido apenas aos senhorios “cujas rendas não sejam especulativas”.

Os inquilinos e condóminos querem ainda que seja decretada a obrigatoriedade de as rendas serem pagas através de depósito ou transferência bancária, mitigando a transmissão do novo coronavírus.