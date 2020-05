O BPI anunciou este domingo que recebeu um total de 57,5 mil pedidos de moratórias de crédito de empresas e particulares, envolvendo créditos no valor de 4,8 mil milhões de euros para famílias e empresas.

Um mês após o anúncio de medidas extraordinárias para minimizar os impactos da covid-19, o BPI faz, em comunicado, um balanço dos apoios concedidos às famílias e empresas afetadas pela pandemia, referindo que "as moratórias significam um imediato apoio de liquidez para os seus beneficiários, que deixam de ter de fazer o desembolso correspondente, no período considerado".

Às famílias e particulares, adianta o BPI, "correspondem 40,8 mil pedidos de moratórias, no valor de 2,36 mil milhões de euros".

Deste montante, 24,8 mil pedidos de 2,11 mil milhões de euros correspondem a moratórias de crédito à habitação.

Já as moratórias de crédito pessoal e financiamento automóvel registam 15,9 mil pedidos, no valor de 249 milhões de euros de crédito.

Relativamente às moratórias de crédito de empresas, o BPI recebeu 16,7 mil pedidos, no valor total de 2,41 mil milhões de euros.

"O BPI recebeu até 27 abril candidaturas às linhas de crédito com garantia pública criadas no âmbito da covid-19, correspondentes a 1,13 mil milhões de euros", adianta a instituição financeira.

"Após a aprovação interna do pedido dos clientes, o BPI antecipa até 20% do valor da linha de crédito, sujeito a análise do banco, ainda antes da aprovação das sociedades de garantia mútua, acelerando a resposta às necessidades mais imediatas de tesouraria e liquidez das empresas", acrescenta.

O banco refere que tem 2,43 mil milhões de euros de linhas de crédito próprias contratadas com empresas, para apoio de tesouraria, e que "disponibiliza um sistema 100% ‘online’ para acolher os pedidos de moratórias e as candidaturas a linhas de crédito".

Desta forma, "assegura um serviço rápido e eficaz adaptado às circunstâncias do confinamento, protegendo os clientes e os colaboradores do banco", conclui.

Portugal contabiliza 1.043 mortos associados à covid-19 em 25.282 casos confirmados de infeção, segundo o boletim diário da Direção-Geral da Saúde (DGS) sobre a pandemia divulgado hoje.

Relativamente ao dia anterior, há mais 20 mortos (+2%) e mais 92 casos de infeção (+0,4%).

Das pessoas infetadas, 856 estão hospitalizadas, das quais 144 em unidades de cuidados intensivos, e o número de casos recuperados passou de 1.671 para 1.689.

Portugal entrou hoje em situação de calamidade, depois de três períodos consecutivos em estado de emergência desde 19 de março.

Esta nova fase de combate à covid-19 prevê o confinamento obrigatório para pessoas doentes e em vigilância ativa, o dever geral de recolhimento domiciliário e o uso obrigatório de máscaras em transportes públicos, serviços de atendimento ao público, escolas e estabelecimentos comerciais.