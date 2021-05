O Governo aprovou esta quinta-feira um plano para reativação do setor do turismo, que será apresentado na sexta-feira e estará focado no apoio às empresas, fomento da segurança, geração de negócio e construção do futuro.

Falando na conferência de imprensa após a reunião do Conselho de Ministros, que decorreu no Palácio Nacional da Ajuda, em Lisboa, a ministra de Estado e da Presidência avançou que o objetivo do Plano Reativar o Turismo|Construir o Futuro é “definir uma estratégia para o turismo que permita ser uma resposta para o país ao longo de todo o ano e em todo o território”.

Mariana Vieira da Silva remeteu mais detalhes para a sessão de apresentação pública do plano, agendada para sexta-feira de manhã, adiantando apenas que este engloba um pacote de medidas para “tornar menos fortes as discrepâncias que existem ao longo do ano e do território” na procura turística em Portugal.

Segundo o comunicado do Conselho de Ministros, “o Plano Reativar o Turismo|Construir o Futuro estrutura-se em quatro pilares de atuação – apoiar as empresas, fomentar a segurança, gerar negócio e construir o futuro – com o intuito de criar mais valor e contribuir de forma expressiva para o crescimento do Produto Interno Bruto e para uma distribuição mais justa da riqueza”.

Assim, a resolução hoje aprovada pelo executivo estabelece um “plano para estimular a economia e a atividade turística”, sendo o objetivo “superar os objetivos e metas de sustentabilidade económica, ambiental e social definidas na Estratégia para o Turismo 2027”.

Para o efeito, pretende-se promover “o turismo ao longo de todo o ano e em todo o território, de modo a encontrar respostas estruturadas para mitigar e conter os efeitos da pandemia”.

Simultaneamente, o Governo dará “prioridade à temática da acessibilidade aérea e da mobilidade, áreas fundamentais para a competitividade do destino”.

O presente plano visa posicionar o país como um destino internacionalmente reconhecido pelos seus elevados padrões de sustentabilidade e de coesão territorial e social”, refere o comunicado.

A apresentação pública do Plano Reativar o Turismo|Construir o Futuro será feita pelo ministro de Estado, da Economia e da Transição Digital, Pedro Siza Vieira, e pela secretária de Estado do Turismo, Rita Marques, às 09:30 de sexta-feira.