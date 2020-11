O lucro do Santander em Portugal caiu 35% para 254,5 milhões de euros, entre janeiro e setembro, face ao ano anterior, penalizado pela pandemia, divulgou hoje o banco em comunicado.

Os resultados dos primeiros nove meses do ano registaram um decréscimo derivado do impacto que a pandemia covid-19 está a ter na nossa atividade, apesar de termos sentido uma melhoria quando comparamos o terceiro trimestre com o anterior”, justifica o presidente executivo do banco, Pedro Castro e Almeida citado na nota.