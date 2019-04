O ministro das Infraestruturas alertou esta terça-feira que qualquer iniciativa que atrase a construção do novo aeroporto vai implicar perdas de “milhares de milhões de euros” nas exportações e receitas, tendo também impactos ao nível do trabalho.

Qualquer iniciativa que atrase a construção do novo aeroporto [vai levar a um] prejuízo de milhares de milhões de euros de exportações, receitas […] e com impactos para o trabalho ”, afirmou Pedro Nuno Santos, durante uma audição parlamentar na Comissão de Economia, Inovação e Obras Públicas.

O Governante reiterou que o aeroporto de Lisboa já atingiu “um nível de saturação”, o que vai levar já este ano à “perda de voos, passageiros e receitas”.

Em 12 de abril, a ANA – Aeroportos de Portugal disse à Lusa que o Estudo de Impacte Ambiental (EIA) do aeroporto do Montijo estava concluído.

A ANA confirma que, de acordo com o prazo previsto, o EIA está finalizado e a ser submetido, sendo a submissão feita através de carregamento do EIA na plataforma da Agência Portuguesa do Ambiente”, afirmou, na altura, fonte oficial da gestora dos aeroportos portugueses.