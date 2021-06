O Ministério das Infraestruturas e da Habitação destacou esta sexta-feira que a gestão da TAP entrou numa "nova fase", depois de na quinta-feira ter sido aprovada a nova administração liderada por Manuel Beja.

Com a realização da assembleia-geral da TAP SGPS, a companhia aérea deu mais um passo decisivo no caminho que todos esperamos que seja o da sua recuperação", lê-se numa nota do gabinete do Ministério das Infraestruturas e da Habitação.

"Com a eleição dos novos órgãos sociais, a TAP será liderada por uma equipa de gestão com reconhecido currículo no setor, a quem o Ministério das Infraestruturas e da Habitação deseja os maiores sucessos no caminho exigente que tem pela frente. O seu sucesso será o sucesso da TAP e também o sucesso da economia nacional", refere.

Na nota, o ministério destaca que este é também o momento de "reconhecer publicamente a dedicação e o trabalho de enorme qualidade levado a cabo pela administração cessante, em particular por Ramiro Sequeira, que, como presidente interino da Comissão Executiva, liderou os destinos da empresa num período muito duro, liderando a construção do plano de reestruturação da empresa e a assinatura dos acordos de emergência com todos os sindicatos da TAP e da Portugália".

Ramiro Sequeira, segundo o documento, irá continuar na gestão executiva da TAP, como Chief Operations Officer (responsável de operações), tal como Alexandra Reis, que mantém o cargo de Chief Corporate Officer.

O Ministério das Infraestruturas e da Habitação deixou também agradecimentos aos membros não-executivos que agora deixam a empresa, em especial ao presidente do Conselho de Administração cessante, Miguel Frasquilho, "que serviu sempre a TAP e o país de forma leal, incansável e dedicada".

A TAP entrará, com a decisão sobre o plano de restruturação por parte da Comissão Europeia, numa nova fase da sua vida e o Governo conta com todos para garantir que a próxima página desta história da nossa companhia aérea seja plena de sucesso", destaca.

A TAP comunicou na quinta-feira à noite à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) que a eleição dos elementos dos órgãos e corpos sociais para o quadriénio 2021-2024 foi aprovada em assembleia-geral.

Assim, Manuel Beja, licenciado em Matemática Aplicada à Economia e à Gestão e com experiência na área de tecnologias de informação, sucede a Miguel Frasquilho como presidente do Conselho de Administração da transportadora aérea.

Também passaram a fazer parte deste órgão Christine Ourmieres-Widener, Ramiro Sequeira, Alexandra Reis, João Gameiro, José Manuel Silva Rodrigues, Silvia Mosquera González, Patrício Ramos Castro, Ana Teresa Lehmann, Gonçalo Monteiro Pires e João Pedro da Conceição Duarte.

Para a mesa da assembleia-geral foram eleitos António Macedo Vitorino (presidente) e David Fernandes de Oliveira Festas (vice-presidente), enquanto para a Comissão de Vencimentos foram aprovados os nomes de Pedro Miguel Nascimento Ventura, Tiago Aires Mateus e Luís Manuel Delicado Cabaço Martins.

A nova Comissão Executiva da TAP SGPS para o quadriénio 2021-2024, que está proposta ser designada na primeira reunião do Conselho de Administração agora eleito, será liderada por Christine Ourmières-Widener.

Foi também designada na TAP Air Portugal a Comissão de Monitorização dos Auxílios de Estado para o quadriénio 2021-2024, presidida por Patrício Ramos Castro e tendo como vogais Christine Ourmières-Widener e João Weber Ramos dos Reis Gameiro.

Para a presidência do Conselho Fiscal foi eleita a Baker Tilly, PG & Associados, SROC, S.A. e para vogais do mesmo órgão Sérgio Sambade Nunes Rodrigues, Maria de Fátima Damásio Geada e José Manuel Fusco Gato (vogal suplente).