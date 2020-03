O ministro das Infraestruturas e da Habitação, Pedro Nuno Santos, salientou esta quinta-feira que o novo contrato de concessão de serviço postal universal “terá de garantir níveis decentes de qualidade” e a instalação de uma estação de correios por concelho.

A privatização dos CTT, sabe hoje muito bem o país, foi um erro grave que não acautelou o interesse do povo”, afirmou o ministro na interpelação ao Governo, requerida pelo BE, sobre “a crise no serviço postal e a recuperação do controlo público dos CTT", debate que decorre esta quinta-feira na Assembleia da República, em Lisboa.