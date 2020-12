O ministro das Infraestruturas disse esta terça-feira que a anterior gestão privada da TAP “tinha o dinheiro dos portugueses” para gerir a companhia durante mais uns meses, “em prol dos seus interesses”, e não tinha disponibilidade para investir na empresa.

O privado tinha o dinheiro dos portugueses para gerir durante mais alguns meses a companhia, em prol dos seus interesses, não necessariamente os interesses dos portugueses, ou do Estado português” , afirmou Pedro Nuno Santos, que está a ser ouvido na Assembleia da República, na Comissão de Economia, Inovação, Obras Públicas e Inovação, por requerimento do Bloco de Esquerda (BE).

Pedro Nuno Santos apontou também críticas à gestão privada, que, defendeu, agravaram problemas preexistentes na companhia.

Há problemas na TAP que são anteriores à gestão privada, que não foram resolvidos com a gestão privada e que, nalguns casos, foram até agravados pela gestão privada, e, na minha opinião, se me é permitida, a empresa cresceu demasiado depressa, [com] um número de contratações e de aviões acima do plano estratégico que estava acordado com o Estado”, argumentou.