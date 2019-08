A TVI sabe que a ANTRAM não foi convocada para a reunião sugerida por Pedro Pardal Henriques, representante do Sindicato das Matérias Perigosas, para esta quinta-feira na DGERT às 15:00.

De recordar que Pardal Henriques, na tarde desta quarta-feira, desafiou a associação patronal a voltar à mesa das negociações, mesmo admintindo que não recua na greve.

A ANTRAM sempre manteve a convicção de que não negoceia, a menos que a greve seja terminada.

Pardal Henriques desafiou, esta quarta-feira, em direto para vários meios de comunicação, os responsáveis da ANTRAM a encontrarem-se com representantes dos sindicatos dos motoristas para chegarem a um acordo “com cedências de parte a parte" para que a greve possa cessar.

O advogado reagia às declarações do Governo, com fortes críticas ao eventual alargamento da requisição civil.

Se o Governo continuar com esta opção e não encontrarmos uma solução para o problema, a tendência é piorar. Para terminar com esta greve, para terminar de uma vez por todas com este caos que vai aumentar, porque os postos de gasolina vão começar a ficar secos, eu queria lançar aqui um desafio público, já que estão todos a filmar, ao Dr. André Almeida e à ANTRAM".

Amanhã estarei na DGERT às 15 horas, para que nos sentemos à mesa e encontremos uma proposta que agrade às duas partes, para fazermos terminar isto. Para terminar com esta palhaçada”, desafiou o porta-voz do Sindicato Nacional dos Motoristas de Matérias Perigosas (SNMMP).

A ANTRAM, por sua vez, e à saída do encontro com a Fectrans, afimou que não negoceia com a greve a decorrer.