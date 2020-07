Afinal, a TAP já não deverá ser nacionalizada. Segundo o jornal ECO, depois de longas horas de negociação, o Governo e a companhia aérea Azul chegaram a um acordo de princípio, faltando apenas limar arestas para se fazer o anúncio formal.

Nesse acordo, segundo o mesmo jornal, David Neeleman, terá abdicado da opção de converter 90 milhões de euros de empréstimo à TAP em capital.

"A Azul já aceitou isto, mas quer uma espécie de proteção de credores, ou seja, quer garantir que, pelo menos, vai receber o empréstimo em igualdade de tratamento com os outros credores. E é isso que não está fechado” , explicou o comentador Pedro Santos Guerreiro em entrevista ao Jornal da Uma, na TVI.

Assim, e sem nacionalização, o Estado passará a ter 70 por cento da companhia, Humberto Pedrosa 25% e os trabalhadores os outros 5%.

Volta-se também assim ao plano inicial: a TAP vai receber os 1.200 milhões de euros de ajuda pública.

Recorde-se que a Comissão Europeia aprovou em 10 de junho um “auxílio de emergência português” à companhia aérea TAP, para responder às “necessidades imediatas de liquidez” com condições predeterminadas para o seu reembolso.

Questionado sobre se aquele pacote de ajuda chegará para salvar a companhia aérea, Pedro Santos Guerreiro não tem dúvidas.

“Não me parece. Depende do plano de reestruturação. Aquilo que a TAP tem pela frente ainda é um desafio gigante, ainda tem que passar pela Comissão Europeia. Estamos provavelmente a falar de prejuízos astronómicos este ano, prejuízos ainda no próximo ano. A situação a que chegámos é um desastre para a TAP”, sublinhou.