O ministro de Estado e da Economia disse que o Conselho de Ministros de quinta-feira vai analisar “todas as medidas restritivas” atualmente em vigor e terá a possibilidade de “alargar” o funcionamento das atividades económicas.

Eu julgo que amanhã [quinta-feira] no Conselho de Ministros vamos ter a possibilidade de revisitar todas as medidas restritivas que temos neste momento em vigor e de alargar, digamos assim, aquilo que é a possibilidade do funcionamento das atividades económicas”, referiu Pedro Siza Vieira, à margem do evento de celebração dos 150 anos de água das Pedras Salgadas, em Vila Pouca de Aguiar, distrito de Vila Real.