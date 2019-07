Os produtores da pesca do cerco defenderam esta quarta-feira que as capturas ibéricas de sardinha têm condições para atingir quase 23 mil toneladas ainda este ano, tendo em conta os últimos dados científicos.

Da avaliação realizada […], salienta-se que 2019 é um ano com crescente abundância de sardinha nas águas ibéricas. Esta afirmação tem como principal suporte não só as constatações que os nossos pescadores fizeram nestes dois meses de pesca […], mas também as excelentes informações científicas que o IPMA [Instituto Português do Mar e da Atmosfera] divulgou sobre as campanhas de avaliação do ‘stock’ ibérico”, indicou, em comunicado, a Associação Nacional das Organizações de Produtores da Pesca do Cerco (ANOP Cerco).

Tendo em conta os resultados sobre a biomassa de sardinha e “a convicção de que a regra de exploração (HCR6) apresentada pelo Grupo de Trabalho do ICES na sua reunião em Lisboa […] é a que melhor se ajusta aos objetivos de recuperação do ‘stock’ da sardinha até 2023”, a ANOP Cerco defendeu que as possibilidades de pesca entre Portugal e Espanha devem ser alargadas para 22.980 toneladas.

O setor da produção está muito satisfeito por verificar que os esforços e os sacrifícios desenvolvidos nos últimos anos permitiram alcançar os cenários bastante mais animadores que agora se colocam na mesa […] e aguarda que os governos de Espanha e de Portugal saibam prosseguir com o maior sucesso o caminho para assegurar, com a maior rapidez possível, a recuperação do ‘stock’ da sardinha ibérica, suportado por uma evolução científica do estado do recurso muito positiva e pela enorme confiança manifestada pelo setor”, lê-se no documento.

A associação garantiu ainda que o setor sente-se “totalmente legitimado” para adotar medidas que demonstrem que a sardinha “está em fortíssima recuperação” e que as possibilidades ibéricas de pesca para este ano “devem ser devidamente ajustadas aos excelentes dados científicos”.

No final de maio, o secretário de Estado das Pescas, José Apolinário, indicou à Lusa que as possibilidades de pesca para Espanha e Portugal foram fixadas em 10.799 toneladas.

Deste valor, 7.181 toneladas destinam-se a Portugal, sendo que, até ao final de julho, os limites de captura estão fixados em 5.000 toneladas e, a partir de agosto, passam a 2.181 toneladas.

A pesca da sardinha esteve interdita entre setembro de 2018 e 3 de junho deste ano.

Porém, mantêm-se algumas restrições, sendo proibido capturar este pescado aos fins de semana, feriados e às quartas-feiras.