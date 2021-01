A Autoridade da Concorrência (AdC) deu luz verde à OPA de Mário Ferreira sobre a Media Capital, com os pareceres também favoráveis da ERC e da Anacom.

Segundo o comunicado da Pluris, a AdC considerou que a OPA "não é suscetível de criar entraves significativos à concorrência".

Na deliberação da Concorrência, esta considera “que, independentemente das delimitações plausíveis de mercados relevantes, a operação de concentração não suscita quaisquer preocupações jusconcorrenciais, tendo em conta que, por um lado, não existe sobreposição entre as atividades da Notificante e da Adquirida e, por outro, não existe qualquer relacionamento não-horizontal entre as Partes envolvidas.”

Tanto a ERC como a Anacom emitiram pareceres favoráveis sobre esta operação.

"O Conselho Regulador não se opõe à operação de concentração notificada, por não se concluir que tal operação coloque em causa os valores do pluralismo e da diversidade de opiniões, cuja tutela incumbe à ERC aí acautelar", diz a deliberação da ERC.

A conclusão da Anacom foi que, "analisados os elementos disponibilizados relativos à operação de concentração em análise, releva-se que a mesma não suscita questões concorrenciais relevantes nos mercados de comunicações eletrónicas”.

“A Pluris congratula-se com a análise e decisão dos três reguladores e pelo equilíbrio revelado nas posições por eles tomadas. As relações francas e abertas com as autoridades de regulação são essenciais para a estabilidade acionista e o desenvolvimento do projeto pluralista e independente dos órgãos de comunicação da Media Capital", reagiu Mário Ferreira.