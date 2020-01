O candidato à liderança do PSD Luís Montenegro considera que o partido não tem “nenhuma hipótese de viabilizar” o Orçamento do Estado de 2020 (OE2020) e “só podia votar contra”, criticando Rui Rio por fazer esse anúncio apenas na terça-feira.

“Parece que vamos saber na próxima terça-feira. Vamos saber o quê? Que o PSD vai votar contra o orçamento. O segredo mais mal guardado da política portuguesa dos últimos tempos. Como é óbvio, o PSD só podia votar contra este orçamento”, afirmou Luís Montenegro na noite de sexta-feira, numa sessão de esclarecimento com militantes, no auditório do Paço da Cultura da Guarda.

O presidente do PSD, Rui Rio, revelou na quinta-feira que divulgará na terça-feira a posição do partido em relação à proposta de Orçamento do Estado para 2020 apresentado pelo Governo socialista, depois das “pequenas jornadas parlamentares” do PSD, a realizar na Assembleia da República.

Luís Montenegro declarou que a proposta de Orçamento do Estado para este ano “concretiza um programa de Governo contra o qual” está o PSD e “traz com ele a maior carga fiscal de sempre para a sociedade portuguesa”.

O candidato social-democrata acrescentou que o documento “não resolve nenhum problema estrutural nos principais serviços públicos”, coloca Portugal “na cauda da Europa na capacidade de gerar riqueza e [de] gerar condições para o bem-estar e para a felicidade dos portugueses”.

Que outro voto podia ter este orçamento que não o voto contra? De que é que está à espera o PSD? O que é que vai acontecer de especial na terça-feira, para só na terça-feira o presidente do PSD dizer que o PSD vai votar contra o Orçamento do Estado? Não há nenhuma razão. E a razão que há é pura encenação. Fazer de conta que estamos a estudar, fazer de conta que ainda vamos salvar este orçamento? Não”, afirmou.

Luís Montenegro disse que o partido não tem “nenhuma hipótese de viabilizar” a proposta orçamental, pelo que “não vale a pena enganar as pessoas”.

Vale a pena dizer-lhes o que é que somos, o que é que queremos, por onde é que vamos. E não confundi-las. Nós [PSD] não somos um apêndice do PS”, rematou.

Luís Montenegro disse ainda no seu discurso que “não era preciso tirar nenhum curso para saber que o PSD jamais poderia estar de acordo” com o OE2020, sugerindo ao presidente do partido e recandidato ao cargo, Rui Rio, de que podia aproveitar a oportunidade, na terça-feira, para apresentar “três ou quatro ideias” sobre aquilo que o orçamento “podia ter e que não tem”.