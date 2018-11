Não há acordo. As negociações com os estivadores do Porto de Setúbal falharam, anunciou esta sexta-feira o Ministério do Mar, que acusa os representantes do sindicato de utilizarem os trabalhadores "como moeda de troca para uma luta de poder sindical".

Depois de uma reunião que se iniciou às 10:30 e durou várias horas, o Governo - que serviu de intermediário - emitiu um comunicado frisando que o objetivo era que o encontro acabasse com fumo branco.

A precariedade no Porto de Setúbal podia ter acabado hoje. Essa era a vontade explícita deste Governo e de todas as partes sentadas à mesa das negociações".

O ministério liderado por Ana Paula Vitorino afirma que "neste três dias" de reuniões entre as partes houve progressos. Daí o Governo defender que "não havia razão nenhuma para que os trabalhadores não tivessem a sua situação regularizada já hoje e pudessem passar um Natal mais descansado". Expectativas defraudadas, com o Executivo a apontar o dedo ao sindicato.

E não foi possível porque os seus representantes em vez de discutirem a situação dos seus trabalhadores de Setúbal preferiram discutir a situação nos portos de Leixões e Sines. Em vez de resolverem o conflito de Setúbal insistem em criar conflitos em portos onde não existem conflitos e onde não têm uma representação significativa".

O Governo diz ainda que "não pode, nem vai tomar parte numa guerra entre sindicatos" e deixa um apelo ao "bom senso". "Sabemos que o porto atravessa uma crise gravíssima, mas peço-lhes que mantenham a sua aposta em Setúbal e na região até que o bom senso prevaleça. O Governo tudo fará para mitigar e minimizar os danos que esta situação está a provocar".

Operestiva vai "avaliar viabilidade económica"

A empresa Operestiva, que contratou cerca de 90 trabalhadores ao turno - estes que se manifestam e que há mais de dez ou há mais de 20 anos, dependendo dos casos, estão em luta contra a precariedade -, lamenta que "mais de um ano depois do início das primeiras negociações com os representantes sindicais do Porto de Setúbal," não tenha sido "possível chegar a acordo". E acrescenta: "Por razões às quais somos totalmente alheios".

Garante que "se disponibilizou para participar ativamente numa alteração profunda das relações laborais no Porto de Setúbal": "criou e abriu vagas para um quadro permanente de colaboradores".

"Nestes últimos dias não se discutiram condições remuneratórias – que são bastante acima da média nacional. E, inclusivamente, manifestámos a nossa disponibilidade para aumentar a dimensão do quadro permanente inicialmente proposto. O único obstáculo à conclusão de um acordo foi a intransigência dos representantes sindicais quanto ao Porto de Leixões e de Sines. Estas são circunstâncias às quais a Operestiva e o Porto de Setúbal são totalmente alheios. E que prejudicam gravemente todos os trabalhadores do Porto de Setúbal", lê-se em comunicado.

As consequências para as operações no Porto de Setúbal são tais que a Operestiva diz que vai ter de avaliar a viabilidade económica da empresa.

Já na próxima semana o Porto de Setúbal deverá ter uma quebra de 70% na carga movimentada. E existe uma “fuga” consistente de clientes para outros portos, nomeadamente espanhóis. Nestas circunstâncias, a Operestiva vai proceder a uma avaliação da viabilidade económica da empresa. Estão salvaguardados todos os direitos dos seus trabalhadores".

Recorde-se que, paralelamente à greve dos estivadores do Porto de Setúbal, está também a decorrer uma greve, dos estivadores afetos ao SEAL, ao trabalho extraordinário, que se vai prolongar até janeiro de 2019, em defesa da liberdade de filiação sindical. A paralisação decorre nos portos de Lisboa, Setúbal, Sines, Figueira da Foz, Leixões, Caniçal (Madeira), Ponta Delgada e Praia da Vitória (Açores).

