/ AM

/ AM

O alojamento local está em declínio por todo o país. Até outubro de 2019, foram registados menos 43 por cento de alojamentos locais do que em igual período no ano passado.

Segundo dados do Registo Nacional do Alojamento Local, citado pelo Jornal de Notícias, a queda mais acentuada aconteceu em Lisboa, que registou uma descida de cerca de 73 por cento.

Também o Porto viu abrir pouco mais de metade de alojamentos locais, quando comparado com o ano anterior.

Apesar da descida, a Associação do Alojamento Local em Portugal não se mostra surpreendida com os números, justificando a queda com a passagem de "atividade de nicho" para "atividade madura".

Segundo o presidente da associação, o alojamento local representa 40 por cento do total de dormidas no turismo em Portugal.