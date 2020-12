Um estudo da EY revelou esta sexta-feira que 71% dos 522 portugueses inquiridos pretendem gastar menos dinheiro no Natal e Passagem de Ano e 67% estão a tentar poupar mais do que anteriormente, ainda que 34% estejam com rendimentos mais baixos.

De acordo com o inquérito EY Future Consumer Index, realizado pela primeira vez em Portugal, entre a última semana de outubro e a primeira de novembro, a um universo de 522 consumidores (51% homens e 49% mulheres, com idades compreendidas entre os 18 e os 65 anos), 73% dos portugueses sentem que a forma como vivem mudou significativamente quando comparada com o período antes da pandemia e estão também mais cautelosos, já que 80% dizem ter de pensar com mais cuidado onde gastam dinheiro.

O estudo concluiu, ainda, que 67% estão a tentar poupar mais do que anteriormente, ainda que 34% estejam com rendimentos mais baixos, e quase 60% passam mais tempo na internet e 55% sentem que a tecnologia ajuda a aproveitar mais a vida durante a pandemia.