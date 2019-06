/ ALM com Lusa

A produção industrial recuou, em abril, na zona euro e na União Europeia (UE), quer na comparação homóloga, quer face a março, com Portugal a registar a segunda maior subida mensal (2,9%), segundo o Eurostat.

De acordo com o gabinete estatístico europeu, em abril, a produção industrial diminuiu 0,4% na zona euro e 0,1% na UE face ao mesmo mês de 2018.

O indicador também piorou na variação em cadeia, tendo recuado 0,5% na zona euro e 0,7% no conjunto dos 28 Estados-membros.

Face ao mês homólogo, as maiores quebras foram registadas na Alemanha (-3,4%), Holanda (-2,7%), Letónia e Reino Unido (-2,4% cada), e as maiores subidas na Lituânia (13,8%), Irlanda (6,9%) e Polónia (6,6%).

Face a março, os principais recuos observaram-se no Reino Unido (-2,7%), na Alemanha (-2,3%) e na Letónia (-2,0%), e as maiores subidas na Irlanda (3,6%), em Portugal (2,9%), na Finlândia (2,2%) e no Luxemburgo (2,1%).

Em Portugal, a produção industrial registou, na variação homóloga, uma quebra de 1,8%.