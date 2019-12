As viagens democratizaram-se e estão hoje em dia muito mais acessíveis ao bolso dos viajantes. Ainda assim, há custos nas deslocações que continuam a demover muitos aventureiros, presos em casa por falta de orçamento. Para que 2020 seja um ano de grandes – e pequenas – viagens, deixamos-lhe alguns truques e dicas que poderá usar na hora de planear uma viagem, tornando-a menos dispendiosa e mais fácil de concretizar.

Ferramentas virtuais

Na hora de pesquisar viagens de avião, há várias formas de o fazer garantindo que se obtém o preço mais baixo. O ideal é começar por subscrever as newsletters das companhias aéreas, que informam das promoções em primeira mão, e também ativar os alertas nos sites em que é possível comparar os preços dos voos. Há quem garanta que vale a pena limpar cookies no navegador da internet ou pesquisar sempre como anónimo, pois as pesquisas repetidas pelo mesmo destino podem fazer encarecer os preços mostrados ao internauta. Também ajuda pesquisar com frequência, para que nenhuma eventual descida de preço lhe passe ao lado.

Flexibilidade e antecedência

Ter flexibilidade nas datas de viagem é uma vantagem para conseguir ajustar o calendário de férias aos melhors preços disponíveis no mercado, seja em termos de viagens ou de alojamento. Outra forma de garantir as melhores ofertas é pesquisar sempre com antecedência: na reserva de voos, por exemplo, vários estudos apresentados por portais especializados em viagens garantem que as viagens estão mais baratas 55 dias antes da data prevista. Se conseguir, opte por viagens fora da época alta - verão e datas festivas.

Evitar os fins de semana

Nem sempre é fácil, mas se puder organizar-se, evite viajar aos fins de semana. As viagens mais baratas na aviação encontram-se normalmente entre a terça e a quinta-feira, quase sempre ao final do dia.

Ajustar destinos

Sempre quis ir ao Nepal, mas encontrou uma viagem baratíssima para Buenos Aires? Aproveite! Se ambos os destinos forem do seu agrado, não hesite e mude planos de viagem. Pode voltar a não encontrar um voo tão barato para a Argentina e o Nepal certamente que espera por si noutra oportunidade.

Couchsurfing e outras plataformas

Dormir no sofá de outra pessoa nunca lhe ocorreu? Na plataforma Couchsurfing pode reservar o sofá de quem viva no destino que escolheu para ir de férias, tornando a viagem muito mais barata ao nível do alojamento. Também há quem faça permutas e ponha a casa à disposição durante determinado período, em troca de alojamento noutro país. O melhor é pesquisar em plataformas como a HomeLink, HomeExchange ou a Love Home Swap e ver se há algo que lhe interesse. Se ficar num hotel, contacte diretamente a unidade hoteleira em vez de fazer a reserva através de outras plataformas online: pode ter uma surpresa com os preços.