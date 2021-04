O número total de compras atingiu, na semana de 19 a 25 de abril, valores acima dos registados antes da pandemia da covid-19, segundo a análise esta sexta-feira divulgada pela empresa de pagamentos SIBS.

Segundo o índice divulgado pela SIBS Analytics, na semana passada as compras eletrónicas (físicas e 'online') atingiram, pela primeira vez este ano, valores acima dos registados antes da crise da covid-19.

Isto quer face ao mesmo período de 2019, quer face ao período entre 1 de janeiro e 17 de março de 2020 (designado pela SIBS Analytics como ‘antigo normal’).

Segundo análise da empresa, o crescimento das compras deve-se sobretudo ao comércio ‘online’, que tem vindo a registar um crescimento significativo ao longo da pandemia, estando atualmente 51% acima dos níveis registados no ‘antigo normal’.

Antes da crise da covid-19, o comércio ‘online’ representava apenas 10% do total das compras eletrónicas. Esse valor subiu para 18% em fevereiro de 2021 e, na semana passada, representava 14% do total de compras eletrónicas.

Já nas compras físicas, diz a SIBS que, apesar de o consumo estar acima dos valores homólogos de 2019, está ainda 5% abaixo do período de ‘antigo normal’.

Sobre o sistema de pagamentos MB Way (pertencente à SIBS), é indicado que, a semana passada, o número de pagamentos no comércio ‘online’ com MB Way era 3,6 vezes superior ao registado no ‘antigo normal’.

No comércio físico, o número de pagamentos com MB Way era, na semana passada, 4,8 vezes superior ao registado no ‘antigo normal’.

Por fim, por setores, há um retorno gradual nas compras dos negócios mais impactados pela crise pandémica (alojamento turístico, restauração, transporte de passageiros e moda e acessórios), mas entre 19 e 25 de abril representavam apenas 84% do comércio nesses setores no período “antigo normal”.

Já os setores do pequeno comércio - mercearias, minimercados, produtos alimentares, bebidas e tabaco -, mantêm-se em contraciclo, com o número de compras 24% acima do ‘antigo normal’.

A SIBS é uma empresa de pagamentos, detendo a rede Multibanco e o sistema MB Way.