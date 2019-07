O preço dos combustíveis vai descer na próxima segunda-feira, depois de três semanas de subidas consecutivas.

O litro do gasóleo deverá ficar meio cêntimo mais barato.

Na gasolina, o preço médio baixa um cêntimo por litro.

A descida deve-se à queda do preço do petróleo nos mercados internacionais e a uma ligeira desvalorização do euro face ao dólar.