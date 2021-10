O governo espanhol entregou esta terça-feira um documento em que pede à União Europeia para sair do sistema europeu dos preços de eletricidade. O país quer, dessa forma, fixar os seus próprios preços, ficando à margem do sistema europeu. Em causa está a recente escalada dos preços da energia, nomeadamente do gás natural, que se espera que ainda venha a provocar novas subidas na fatura da luz.

Num documento de três páginas a que o El País teve acesso, o executivo diz que, "em situações excecionais, deve ser permitido aos Estados-membros que adaptem a formação de um preço da eletricidade em situações específicas".

O objetivo da proposta espanhola, que está aberta à adesão de outros países, é que o mecanismo europeu reflita uma descida dos preços de acordo com as energias renováveis.

Os ministros da Energia de toda a União Europeia reúnem-se esta terça-feira no Luxemburgo para discutir medidas sobre os preços da energia, numa altura em que se teme que esta seja uma ameaça à retoma pós-covid.

A proposta espanhola pretende, assim, romper com o mecanismo de tarifas que está em vigor na União Europeia, no qual é a energia mais cara que fixa o preço das outras fontes, um sistema que tem levado ao aumento dos preços. Nesse sentido, acredita Espanha, a independência dos países pode dar aso a uma energia mais barata com base nas renováveis.

Nestas circunstâncias extraordinárias, em lugar do sinal do preço marginal puro (contaminado pelos picos do preço do gás), o preço da eletricidade obter-se-ia com um preço médio que tivesse como referência os custos das energias renováveis", refere o documento.

Basicamente, os preços da eletricidade passaria a estar vinculado de forma nacional, beneficiando os países que mais produzem energias renováveis: "O preço da eletricidade estaria diretamente vinculado à produção nacional, protegendo os consumidores de volatilidades excessivas".

Ainda antes de ser conhecido o documento espanhol, uma carta assinada por nove países (entre os quais Alemanha, Áustria, Finlândia, Irlanda e Países Baixos) criticava já a medida, que já era esperada na esfera europeia.